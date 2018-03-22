Саркози вышел на свободу, но еще под следствием

Расследование обвинений в том, что предвыборный штаб Саркози получал финансовую помощь от Каддафи, началось еще в 2013 году

Бывший президент Франции Николя Саркози освобожден из-под ареста после продолжавшегося больше суток допроса. Его обвиняют в том, что во время своей предвыборной кампании в 2007 году он получал финансовую помощь от тогдашнего лидера Ливии Муаммара Каддафи. Об этом сообщает Би-би-си.

В связи с этими обвинениями экс-президента допрашивали и ранее. Сам 63-летний Саркози категорически их отвергает.

В 2012 году Саркози попытался вернуться в большую политику, выдвинув свою кандидатуру в президенты, но проиграл социалисту Франсуа Олланду.

Франс пресс со ссылкой на источники в прокуратуре сообщает, что Саркози отпущен на свободу, однако агентству не удалось подтвердить или опровергнуть информацию о том, что подозрения с бывшего президента сняты.

Расследование обвинений в том, что предвыборный штаб Саркози получал финансовую помощь от Каддафи, началось еще в 2013 году.

Во вторник полиция также допросила Бриса Ортефё - одного из приближенных Саркози и бывшего министра в его правительстве.

В рамках расследования этого дела в Лондоне в январе по подозрению в отмывании денег был арестован бывший советник Саркози Александр Джури, который сейчас пытается избежать экстрадиции во Францию.

Джури, гражданин Швейцарии, отвергает все обвинения в свой адрес, и утверждает, что расследование политически мотивировано, сообщает агентство Рейтер.

Бизнесмена называли посредником в переговорах с ливийскими спонсорами, пишет Le Monde.

Впервые о том, что предвыборный штаб Саркози получал деньги от Каддафи, сообщил франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиэддин. Его слова подтверждают некоторые бывшие высокопоставленные ливийские чиновники.

Французская пресса отмечает, что, хотя допросы по этому делу проходили и раньше, впервые Николя Саркози был арестован в связи с ливийскими обвинениями.

Он был также на непродолжительное время задержан в 2014 году в связи с расследованием нарушений правил финансирования предвыборных кампаний. Это было первым в истории арестом бывшего президента Франции.

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20 марта Саркози предъявили обвинения по делу о финансировании президентской кампании властями Ливии и арестовали. Сообщалось, что Саркози получил 50 млн евро (вдвое больше разрешенного законом бюджета избирательной кампании) от ливийского диктатора Муаммара Каддафи, убитого в 2011 году.

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