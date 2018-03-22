Сербия предложила площадку для переговоров Путина и Трампа
Сербия предлагает провести на своей территории встречу президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил РИА Новости министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.
"Сербия предлагает провести анонсированную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Белграде", - сказал Дачич.
Он также отметил, что Белград "полностью готов к проведению встречи, имеющей значение для всего мира".
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"Сербия как военное нейтральное государство обладает внешнеполитическим потенциалом для того, чтобы принять президентов РФ и США. Это было бы и лучшим подтверждением политики, которую проводит наша страна", - сказал глава МИД Сербии.
20 марта 2018 года Трамп и Путин провели телефонный разговор. Сенатор Джон Маккейн раскритиковал президента США за то, что он поздравил Путина с победой на президентских выборах в РФ.
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