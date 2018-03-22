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В Литве задержали российский тягач с нелегалами: они замерзли

22.03.2018 14:31
В тягаче между поддонами с пластиком находились 13 мужчин и одна женщина, они сильно замерзли, их ноги посинели
В Литве задержали российский тягач с нелегалами: они замерзли
Фото: скриншот видео

Литовские пограничники задержали в пункте пропуска на границе с Беларусью российский тягач. Об этом сообщает Delfi.

В прицепе тягача находились 14 нелегальных мигрантов из Шри-Ланки.

Инцидент произошел после полуночи на КПП Лаворишкес, куда приехал тягач Scania с полуприцепом Trailor. Оба транспортных средства были с российскими номерами.

Тягачом управлял 49-летний гражданин России, который предъявил документы. В полуприцепе находился груз пластика.

Пограничники решили проверить содержимое груза на рентгене. По данным СМИ, увидев фигуры людей, пограничники подумали, что это- манекены. 

Как выяснилось позже, между поддонами с пластиком находились 13 мужчин и одна женщина. У людей не было никаких документов. 

Они сильно замерзли, их ноги посинели, с трудом передвигались, поэтому многих выносили на руках.

Нелегалы рассказали, что ехали в прицепе несколько дней , чтобы попасть в Западную Европу.

Начато расследование по факту перевозки нелегалов. Им грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до двух лет. Водителю - лишение свободы на срок до 8 лет. 

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