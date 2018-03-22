В парламенте Нидерландов пытался повеситься наркоактивист: видео

Мужчина пытался повеситься на балюстраде в зале парламента в знак протеста против "криминализации марихуаны"

В парламенте Нидерландов мужчина попытался покончить с собой, повесившись на балюстраде. По данным De Telgraaf, это был активист, выступающий против криминализации марихуаны.

Очевидцы сообщили, что мужчина находился в общественной ложе. Он вел себя нервно. Затем он прикрепил веревку к балюстраде, надел петлю на свою шею и прыгнул в зал парламента.

Мужчине удалось выжить. Социальные работники и депутаты, находившиеся в зале, тут же бросились ему на помощь. Одна из депутатов рассказала, как вместе с коллегой приподняла висящего человека, чтобы он не сломал себе шею. После этого приехала скорая помощь.

Фото: twitter.com/HansAckerNY

Депутат Арно Рутте стоял за кафедрой, когда это произошло. Он рассказывает: "Казалось, что кто-то упал с балюстрады. Но это оказалось попыткой самоубийства ".

Издание утверждает, что самоубийца является активистом, который в течение нескольких недель протестовал под зданием парламента против "криминализации каннабиса". Он анонсировал свой поступок в Facebook: "Я должен сделать это, чтобы разбудить политиков".

Полиция в Гааге подтверждает, что человек жив, он доставлен в больницу, пишет Nu.nl. Издание также подтверждает, что пострадавший - 65-летний активист, выступающий за декриминализацию легких наркотиков.

Опубликовано видео инцидента. На нем запечатлена реакция выступающего в это время депутата.

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