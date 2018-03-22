Британский совет прекратил работу в Москве
Британский Совет сообщил о прекращении своей деятельности в России в соответствии с заявлением МИД РФ. Об этом говорится на сайте организации.
"Британскому Совету предписано прекратить деятельность в России в соответствии с заявлением Министерства иностранных дел Российской Федерации", - сказано в сообщении.
В организации отменили все запланированные мероприятия и программы.
"Мы глубоко сожалеем об этом и благодарим за ваше понимание", - говорится в пресс-релизе Британского совета, который работал в Mосквe с 1959 года.
Британский совет (British Council) - неминистерский департамент правительства Великобритании, занимающийся распространением британской культуры за пределами Великобритании. Совет являетфся вневедомственным государственным органом, который создан королевской милостью и зарегистрирован как благотворительная организация в Англии.
17 марта в британском МИД заявили, что решение России выслать из страны 23 британских дипломата никак не меняет фактов - была попытка отравления, и нет других выводов, что причастна РФ. Премьер-министр Тереза Мэй ранее сообщила, что Британия думает над следующими шагами вместе со своими союзниками.
Великобритания считает, что Москва несет ответственность за отравление бывшего российского разведчика Скрипаля и его дочери Юлии. Предположительно, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным предположительно в России.
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