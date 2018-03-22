Мэй призвала Европу к совместным действиям против России

Она также попытается сегодня в Брюсселе убедить лидеров ЕС прямо осудить Россию за нападение в Солсбери

Премьер-министр Британии Тереза Мэй призвала европейские страны к совместным действиям против России, которая, по ее мнению, причастна к покушению на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом Мэй сказала на саммите ЕС в Брюсселе, сообщает Reuters.

Согласно сообщению, она также попытается убедить лидеров блока прямо осудить Россию за нападение в Солсбери.

"Россия осуществила наглое и безрассудное нападение на Соединенное Королевство", - сказал Мэй.

"Понятно, что российская угроза не уважает границы, и действительно, инцидент в Солсбери был примером российской агрессии против Европы и ее ближайших соседей", - добавила она.

Напомним, Британия обвинила Россию в причастности к отравлению нервно-паралитическим веществом Новичок бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери 4 марта. Кремль отверг обвинения. В качестве реакции на инцидент Лондон выслал из страны 23 российских дипломата, Москва в ответ сделала то же самое.

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