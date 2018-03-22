Сейм Латвии одобрил переход школ нацменьшинств на госязык

Реформу планируется провести в 2021/2022 учебном году

Сейм Латвии принял поправки к закону об образовании, которые предусматривают постепенный переход школ нацменьшинств на обучение на государственном языке. Поправки поддержали 58 депутатов, 18 - проголосовали против, передает Delfi.

Реформу в учебных заведениях нацменьшинств планируется провести в 2021/2022 учебном году, установив билингвальное дошкольное обучение.

В начальной школе (1-6-е классы) обучение будет проводиться по трем моделям (50% предметов - на латышском языке). На завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса перейдет на госязык. В средней школе (10-12-е классы) - обучение будет только на латышском, за исключением предметов, связанных с родным языком.

Кабинет министров Латвии 24 января одобрил постепенный переход на обучение в общеобразовательных учебных заведениях только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года.

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