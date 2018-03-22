МИД Австрии вызвал атташе в Израиле из-за нацистской футболки

Атташе посольства Австрии в Израиле опубликовал фото в майке с названием нацистской танковой дивизии

Министерство иностранных дел Австрии вызвало атташе своего посольства в Израиле после того, как он опубликовал в соцсетях свою фотографию в майке с названием нацистской танковой дивизии. Об этом сообщает The Local.

На снимке Юрген-Майкл Клеппих запечатлен в зеленой майке с надписями "Отстаивай свою землю" и "Фрундсберг".

Имя Георга фон Фрундсберга, который был предводителем ландскнехтов в 15 веке, использовалась нацистами во время Второй мировой войны для названия 10-й танковой дивизии СС.

Издание отмечает, что такая одежда продается в интернет-магазине Phalanx Europa, который торгует "патриотической" одеждой для последователей идентитаристского движения (движение так называемых белых националистов).

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнейсль приказала Клеппиху "немедленно вернуться в Вену, чтобы ответить на обвинения в средствах массовой информации".

Сейчас страница Клеппиха в Facebook недоступна. Однако в интеренте сохранился скриншот скандальной фотографии.

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