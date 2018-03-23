Трамп уволил с должности советника по нацбезопасности Макмастера

Пост Макмастера в Совете нацбезопасности займет бывший посол США в ООН Болтон

Президент США Дональд Трамп уволил с занимаемой должности своего советника по национальной безопасности Герберта Макмастера. Об этом глава США написал в своем Twitter.

Согласно сообщению, его место уже 9 апреля займет бывший представитель США в ООН Джон Болтон.



"Я рад сообщить, что с 9 апреля 2018 года моим новым советником по национальной безопасности станет посланник в ООН Джон Болтон. Я очень благодарен за службу генералу Макмастеру, который проделал выдающуюся работу и навсегда останется моим другом", - написал Трамп.



Также официальные представители Белого дома распространили соответствующие заявления самого Макмастера, руководителя администрации Белого дома и самого президента.



"Дональд Трамп и генерал Макмастер пришли к общему решению об отставке последнего с должности советника по национальной безопасности Белого дома, этому решению предшествовала долгая дискуссия и общее понимание, что появление новой команды положит конец постоянным спекуляциям", - сообщили в администрации Трампа после его встречи в четверг с Макмастеров в Овальном кабинете.



Пока еще действующий советник по нацбезопасности сообщил, что попросил президента США позволить ему уйти на пенсию этим летом, после 34 лет службы. По его словам, служить американскому народу "плечом к плечу с невероятными военными и гражданскими согражданами" - было для него большой честью.

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