Выдворить дипломатов РФ решили 14 государств-членов ЕС

О высылке российских дипломатов уже официально объявили Польша, Литва, Латвия, США и Украина

14 государств Евросоюза решили выдворить российских дипломатов в ответ на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Об этом написал в Twitter президент Евросовета Дональд Туск.

Решение выслать дипломатов РФ было принято в качестве прямого продолжения дискуссии о нападении в Солсбери, состоявшейся на прошлой неделе на саммите ЕС. Туск написал, что в ближайшие дни и недели не исключены дополнительные решения о выдворении дипломатов.

О решении выслать российских дипломатов уже официально объявили Польша, Литва, Латвия, США и Украина.

4 марта 2018 года в торговом центре британского Солсбери обнаружили Скрипаля и его дочь Юлию в критическом состоянии. По версии британской стороны, они были отравлены нервно-паралитическим веществом Новичок, которое, по информации Лондона, было произведено в России.

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