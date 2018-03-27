Друзья Кремля: какие страны ЕС отказались высылать дипломатов РФ

Некоторые государства-члены Евросоюза еще раздумывают над выдворением российских дипломатов, тогда как другие твердо отказались от такого шага

Одиннадцать стран - членов Евросоюза до сих пор не приняли решения о высылке российских дипломатов в ответ на отравление экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании и в знак солидарности с Лондоном. Об этом пишет издание EUobserver.

По состоянию на утро вторника, 27 марта, этот список включал Австрию, Бельгию, Болгарию, Кипр, Грецию, Ирландию, Люксембург, Мальту, Португалию, Словакию и Словению.

СМИ предполагает, что некоторые из этих государств в ближайшие дни все же присоединятся к большинству стран ЕС, выславшим дипломатов РФ. В частности, над выдворением раздумывают Бельгия, Ирландия и Словакия.

В то же время в МИД Португалии заявили, что не планируют никого высылать и предпочитают "действия, скоординированные на уровне Евросоюза".

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что его "нейтральная страна, видящая себя строителем моста между Востоком и Западом", не будет принимать каких-либо мер против российской дипмиссии.

Издание отмечает, что в Австрии и Греции, которая также не намерена подражать большинству стран ЕС, в правящие коалиции входят правопопулистские партии, имеющие тесные связи с Кремлем.

Мальта, которая заработала "сотни миллионов евро" на предоставлении гражданства состоятельным россиянам, отказалась высылать дипломатов РФ, сославшись на угрозу полного разрыва дипотношений с Москвой в случае ответных мер последней.

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Болгария, имеющая тесные деловые связи с российскими фирмами, объяснила свой отказ ее нынешним председательством в Совете Евросоюза, которое якобы предусматривает нейтралитет.

Не намерен высылать дипломатов РФ и Кипр, в банках которого хранятся "миллиарды евро российских денег" и который также продает паспорта ЕС богатым россиянам.

В МИД Словении, которая сейчас пытается активизировать деловые контакты с Москвой, посчитали, что для начала "нужно разобраться", что на самом деле произошло в Солсбери, где отравили Скрипалей.

В то же время Венгрия, которая считается верным союзником Кремля в ЕС, все же решила выслать одного российского дипломата.

США, 17 государств - членов ЕС и некоторые другие страны мира заявили о решении выслать российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Аналогичное решение приняла Украина, которая намерена выслать 13 сотрудников российской дипмиссии.

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