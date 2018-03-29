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Мэй и Меркель договорились противостоять усилению агрессии РФ

29.03.2018 11:00
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор 28 марта 2018 года
Мэй и Меркель договорились противостоять усилению агрессии РФ
Тереза Мэй и Ангела Меркель (фото - gettyimages.com)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель договорились во время телефонного разговора о продолжении совместной работы по противостоянию российской агрессии после отравления бывшего шпиона РФ Сергея Скрипаля. Об этом говорится в заявлении представителя британского правительства.

"Канцлер и премьер-министр согласились с необходимостью продолжать совместную работу, чтобы противостоять усилению российской агрессии", - отмечается в сообщении.

Мэй поблагодарила Меркель за поддержку и солидарность после нападения Солсбери.

14 марта 2018 года Меркель заявила, что Россия должна немедленно ответить на обоснованные вопросы Британии об отравлении Скрипаля в британском Солсбери. 

5 марта в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "очень вероятно", что Москва несет ответственность за отравление в Британии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам Мэй, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Премьер дала России времени до сегодняшнего дня, чтобы предоставить свои пояснения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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