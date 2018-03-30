Москва массово выдворяет иностранных дипломатов

Как утверждает Москва - выдворяют в ответ на высылку дипломатов РФ. Ранее 26 стран таким образом наказали Россию за покушение на Скрипаля

Сегодня Россия объявила о высылке дипломатов ряда стран, которые ранее приняли решение о выдворении российских дипломатов в связи с инцидентом с бывшим российским разведчиком Сергеем Скрипалем в британском Солсбери.

В МИД РФ сообщили, что вызывают руководителей дипмиссий "ряда стран, предпринявших недружественные действия в отношении России "в знак солидарности" с Великобританией". Послам вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах российской стороны, отметили в МИД.

Позже там сообщили, что попросили Великобританию привести количество работников своих дипучреждений в соответствие с количеством оставшихся в Британии российских дипломатов.

Посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос после посещения МИД РФ сообщила, что ей было объявлено о высылке двух дипломатов из России, передает DW.

МИД Италии сообщил, что РФ высылает двух итальянских дипломатов.

Секретарь МИД Латвии Гинтс Егерманис сообщила, что Россия высылает одного латвийского дипломата, которому предписано покинуть страну не позднее 6 апреля, передает агентство ЛЕТА.

Также РФ приняла решение выслать трех литовских дипломатов, сообщает BNS.

В МИД Финляндии сообщили, что один из их дипломатов должен покинуть Россию в течение двух недель.

Россия также высылает четырех польских дипломатов. Они должны покинуть страну до 7 апреля, сообщили в МИД Польши.

В МИД Эстонии сообщили, что РФ выдворяет их военного атташе Тоомаса Педа, передает ERR.ee.

4 марта в британском Солсбери были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвинил в покушении российские власти, так как считает, что использованное в попытке убийства вещество было произведено в России. Премьер-министр Тереза Мэй назвала это агрессией против Объединенного Королевства. Британию поддержали многие европейские страны, а также США и Канада. МИД Великобритании сообщил, что 26 стран мира приняли решение о высылке 143 российских дипломатов.

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