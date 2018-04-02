Белый дом подтверждает подготовку встречи Трампа с Путиным

Президенты обсудили двустороннюю встречу в ряде потенциальных мест, в том числе в Белом доме

Встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина может состояться в скором времени. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передает пресс-служба администрации президента США.

Сандерс сообщила, что в ходе последнего телефонного разговора, который состоялся 20 марта 2018 года - через два дня после выборов президента в России - Дональд Трамп предложил Владимиру Путину провести совместную встречу.

Представитель Белого дома уточнила, что президенты обсудили двустороннюю встречу в ряде потенциальных мест, в том числе в Белом доме. Дату встречи Сандерс не назвала, лишь сообщила, что она состоится в ближайшем будущем.

Ранее сегодня помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Трамп предложил Путину провести встречу в Белом доме.

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