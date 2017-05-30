В Киеве Audi влетела в маршрутку: около 10 пострадавших - фото

Масштабное ДТП с пострадавшими произошло в Киеве у площади Шевченко. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"Водитель Audi на еврономерах на высокой скорости протаранил маршрутку с людьми на пешеходном переходе", - сказано в сообщении.

Более 10 человек пострадали, травмирован также водитель Audi.

Очевидцы аварии уточняют, что водитель Audi не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршруткой.

На месте аварии работают восемь бригад скорой помощи.

Образовалась пробка.

27 мая сообщалось, что в Голосеевском районе Киева служебный автомобиль Генпрокуратуры попал в ДТП, водитель скрылся с места происшествия.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

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