В Киеве на мосту Патона Porsche Cayenne влетел в фуру: фото

В Киеве на мосту Патона автомобиль Porsche Cayenne "догнал" фуру Scania и на большой скорости врезался в заднюю часть прицепа грузовика. В результате удара пассажир легкового авто погиб на месте, водитель и женщина-пассажир, сидевшая на заднем сидении, живы. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

“Водитель фуры Scania, по версии оперативно-следственной группы, осуществлял разворот через двойную сплошную к правому берегу. В левом встречном ряду в заднюю часть прицепа на скорости врезается Porsche Cayenne (автомобиль зарегистрирован в Приднестровье). По официальной информации погиб пассажир. Водитель Porsche получил множественные травмы, был госпитализирован. В настоящее время его жизнь вне опасности”, - сказано в сообщении.

Также известно, что гражданская жена погибшего пассажира, которая сидела сзади справа, не получила тяжелых травм и отказалась от госпитализации.

14 июня сообщалось, что в Протасовом Яру Соломенского района Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военных прокуроров. Черная машина Skoda двигалась из центра в сторону Соломенской площади и по неизвестным причинам врезалась в столб.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

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