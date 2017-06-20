В центре Киева горит бывший центральный гастроном: фото, видео

В центре Киева вспыхнул пожар в здании бывшего центрального гастронома, расположенного по адресу: ул. Крещатик 40/1. Над зданием стоит огромный столб дыма, который виден с разных концов Киева.

Горят два верхних этажа здания, которое находилось на реставрации и вплотную прилегает к любимой многими киевлянами "Перепичке".

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям LIGA.net сообщили, что в данный момент продолжается тушение пожара, к тушению привлечены 15 единиц техники и 75 человек личного состава.

В ГСЧС добавили, что уточнение площади пожара осложняется расположенным на фасаде баннером.

"Второй и третий этажи практически полностью выгорели, поскольку там деревянные перекрытия и огонь распространяется очень быстро. Еще горит крыша. Первый этаж пожар не затронул," - сообщила глава пресс-службы ГСЧС Киева Светлана Водолага.

Как передает корреспондент LIGA.net, к пылающему зданию уже подъехали около восьми пожарных машин и четыре скорых помощи. Подъезжают новые машины спасателей и скорой.

Дом по адресу Крещатик 40/1 был построен в 1873 году и первоначально его знали как гостиницу "Кане". В свое время в нем жили художник Михаил Врубель и гетман Павел Скоропадский. Это одно из старейших зданий на Крещатике, которое пережило две войны.

Ранее сегодня сообщалось, что в Киеве на территории киностудии имени Александра Довженко произошел пожар.

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