После пожара: что осталось от бывшего гастронома на Крещатике
Пожар в здании бывшего центрального гастронома на Крещатике уничтожил крышу, перегородки и перекрытия между вторым и третьим этажами. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям говорят об угрозе частичного разрушения здания.
Возгорание в трехэтажном здании на Крещатике, 40/1, которое находится на реконструкции, произошло около пяти вечера 20 июня. Пожарным понадобилось более двух часов на локализацию огня и еще около двух часов - на полное тушение. Поскольку была угроза распространения пожара, были эвакуированы люди из близлежащих зданий, в том числе Печерского райсуда. Пострадавших в результате пожара нет.
В КГГА предварительной причиной пожара называют халатность строителей, которые вели работы на крыше.
Здание общей площадью 3507,5 кв м является памятником архитектуры, в 1873-1874 годах здесь располагалась гостиница "Кане". В 2007 году был заключен охранный договор между собственником здания - ОАО АБ Инвестиции и развитие и Главным управлением охраны культурного наследия КГГА, согласно которому строительные работы должны жестко регламентироваться. В КГГА рассчитывают, что нынешний владелец здания восстановит его в первоначальном виде.
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Фото - Андрей Гудзенко, LIGA.net
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