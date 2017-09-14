На рынке на столичной Борщаговке произошел пожар: фото, видео
На киевской Борщаговке на рынке Колибрис произошел крупный пожар - загорелись торговые точки. Об этом в Facebook сообщает Киев Оперативный.
"Горят МАФы на Колибрисе. Бойцы ГСЧС говорят, что в пожарном гидранте нет воды. Зовут цистерны с водой на подмогу", - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь столичного управления ГСЧС Светлана Водолага в комментарии телеканалу 112 Украина сообщила, что информацию о возгорании спасатели получили в 17:24. Пожар возник в одноэтажном здании аптеки площадью 200 кв. м. Из-за того, что обшивка здания была сделана из горючих материалов, огонь быстро распространился на соседние строения.
В 18:23 спасатели локализовали пожар на площади около 2000 кв. м, борьба с огнем продолжается. Информации о погибших и пострадавших в настоящее время нет.
Сегодня утром, 14 сентября, на столичной Русановке сгорел ресторан на воде.
Фото и видео: Киев Оперативный, dtp.kiev.ua
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