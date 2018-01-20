В центре Киева горит дом: фото

В центре Киева по ул. Богдана Хмельницкого, 12 горит отселенный дом XIX века. Об этом LIGA.net сообщила глава пресс-службы ГСЧС Киева Светлана Водолага.



"В центре Киева горит отселенный дом. Главная опасность этого пожара в том, что огонь может перекинуться на близлежащие здания, пожарная техника уже стягивается. По предварительным данным горит крыша и верхний этаж. Площадь пожара - около 600 квадратных метров. Больше подробностей пока нет", - отметила Водолага.

"Старый Киев продолжает сгорать", - написал киевлянин Андрей Рушковский в Facebook.

"Пожарные проливают крышу и гасят в две струи снизу. Стоят пять машин, ещё две заправляются выше по Хмельницкого. Улица перекрыта полицией", - передает корреспондент LIGA.net с места события.

20 июня в центре Киева горел бывший центральный гастроном.

Фото: LIGA.net, facebook.com/Андрей Рушковский, ГСЧС Киева

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



