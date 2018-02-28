В Киеве разоблачили банду, похищавшую элитные авто: фото

В Киеве оперативники разоблачили преступную группу, которая занималась разбоями и похищением элитных авто. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В гараже, где злоумышленники хранили "трофеи", правоохранители обнаружили внедорожник, который находился в розыске, а также запчасти к неустановленной иномарке. С задержанными общаются следователи.

Неделю назад в полицию обратился мужчина с заявлением о похищении авто Honda, которое он оставил возле дома на проспекте Курбаса. Информацию о происшествии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований, а оперативники начали поиски машины.

Во время отработки информации сотрудники уголовного розыска столичного главка установили, что к похищению иномарки причастны четверо киевлян. Их задержали.

Подозреваемые - жители столицы, 1990, 1994, 1996 и в 1986 годов рождения. Ранее в поле зрения правоохранителей не попадали. Однако работники полиции отрабатывают информацию об их причастности к разбойному нападению на столичное кафе, откуда похитили оргтехнику. К тому же, ранее полицейские арестовали их организатора за похищение автомобиля у жительницы Печерского района столицы.

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Следователи Святошинского управления полиции провели обыски по месту жительства фигурантов и в гараже. Там полицейские обнаружили автомобиль Honda, а также запчасти к BMW, помповое ружье, пистолет иностранного производства и пакетик с веществом, похожим на наркотическое. Изъятое направили на экспертизу.

Полицейские выясняют детали преступной деятельности задержанных, а также их причастность к другим преступлениям.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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