Триумф "Ла-Ла Ленд": в Лос-Анджелесе вручили Золотые глобусы

В Лос-Анджелесе прошла 74-я церемония вручения престижной кинонаграды Золотой глобус, которая ознаменовалась триумфом трагикомедии "Ла-Ла Ленд", получившей 7 наград.

Режиссер фильма "Ла-Ла Ленд", рассказывающего историю любви джазового пианиста и актрисы, Дэмьен Шазелл получил награду за лучшую режиссуру и сценарий. Актер Райан Гослинг получил награду в номинации "лучший актер в комедии или мюзикле" за роль в этом фильме. Его напарница по фильму Эмма Стоун получила Золотой глобус как "лучшая актриса комедии или мюзикла". Американский композитор Джастин Гурвиц получил два Золотых глобуса за музыку к "Ла-Ла Ленд" и песню "City Of Stars" к этому же фильму. "Ла-Ла Ленд" также выиграл в номинации "лучшая комедия или мюзикл".

Лучшим драматическим фильмом признан "Лунный свет" Барри Дженкинса. Кейси Афлек получил Золотой глобус за лучшую роль в драматическом фильме - "Манчестер у моря".

Золотой глобус за лучшую роль второго плана в фильме "Ограды" Дензела Вашингтона получила актриса Виола Дэвис. Фильм рассказывает о расизме в США в 1950-ых годах. Британец Аарон Тейлор-Джонсон получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Под покровом ночи".

Золотой глобус за лучший фильм на иностранном языке получил триллер "Она" Пола Верховена, повествующий о парижанке, которая хочет отмстить своему насильнику. Главную роль в фильме сыграла французская актриса Изабель Юппер, которая получила Золотой глобус за лучшую женскую роль в драматическом фильме.

Лучшим анимационным фильмом признано творение Walt Disney "Зверополис".

Лучшим драматическим сериалом признан "Корона", рассказывающий о судьбе Елизаветы II с момента ее свадьбы в 1947 году. Клэр Фой за исполнение роли молодой королевы получила Золотой глобус в номинации лучшая женская роль в драматическом сериале.

Золотой глобус за лучший комедийный сериал получил "Атланта". Награду за лучший мини-сериал получил "Народ против О. Дж. Симпсона. Американская история преступлений".

Мэрил Стрип получила Золотой Глобус за достижения в кинематографе.

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