Фестиваль лимонно-апельсиновых скульптур во Франции: фото, видео

Во французском городе Ментон с 11 февраля по 1 марта 2017 года проходит ежегодный фестиваль скульптур, созданных с использованием лимонов и апельсин. На изготовление фигур ушло 15 тонн цитрусовых, их высота достигает десяти метров.

Как сообщается на сайте фестиваля, тема 84-го Lemon Festival - "Бродвей", поэтому главными героями инсталляций стали персонажи популярных мюзиклов: Король Лев, Красавица и Чудовище, Мэри Поппинс и Эсмеральда. Также здесь можно увидеть выложенные из цитрусов достопримечательности европейских столиц, такие как Эйфелева башня, Нотр-дам-де-Пари и Бранденбургские ворота.

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