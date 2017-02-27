В Рио-де-Жанейро проходит ежегодный карнавал: фоторепортаж

В Рио-де-Жанейро проходит самый известный в мире ежегодный карнавал, в котором принимают участие танцоры лучших школ самбы. В роскошных костюмах и на богато декорированных платформах они движутся по самбодрому вдоль трибун со зрителями, традиционно карнавал привлекает десятки тысяч туристов со всего мира.

Однако в этом году начался фестиваль танца со скандала. Мэр города, евангельский пастор Марсело Кривелли, который по традиции должен был передать символический ключ королю карнавала Момо, вначале отложил начало шоу, а затем вовсе не пришел на его открытие. Кривелли сослался на болезнь жены и прислал вместо себя главу агентства по туризму, при том, что бывший мэр города Эдуардо Паэс главное событие года не пропустил ни разу.

Третий день фестиваля, воскресенье, был омрачен инцидентом. Как сообщает ВВС, по меньшей мере 20 человек получили ранения, трое из них серьезно, в результате несчастного случая. Одну из платформ занесло на мокром асфальте, и она наехала на группу участников шествия. Поскольку эта платформа шла одной из первых, парад решено было не останавливать. За парадом в этот момент наблюдали около 70 тысяч зрителей, но лишь те, кто был вблизи места происшествия, узнал об инциденте.

Фото: ЕРА



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