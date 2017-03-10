В Египте нашли огромную статую фараона Рамзеса II: фото
На прошлой неделе археологи обнаружили восьмиметровую статую в восточной части современного Каира. Статуя сделана из кварцита и, вероятно, принадлежит фараону Рамзесу II, правившему Египтом 3000 лет назад, сообщает агентство Sky News.
В Министерстве египетских древностей считают, что находка - одно из самых важных открытий в истории. Статую, от которой сохранились только бюст и часть головы, нашли в подземных водах около развалин храма Рамзеса II в древнем городе Гелиополис.
Рамзес II Великий - самый могущественный и знаменитый правитель древнего Египта, правивший с 1279 по 1213 год до нашей эры.
14 ноября 2016 года сообщалось, что испанские археологи обнаружили древнюю египетскую мумию в очень хорошем состоянии возле Луксора в Египте.
Фото: EPA
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