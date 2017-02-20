В Украине раскрыли масштабную схему незаконной легализации авто
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией разоблачили масштабную схему незаконной легализации автотранспорта в Украине. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что участники группировки оказывали "услуги" по легализации ввезенных из-за границы и похищенных автомобилей. Оперативники Управления СБУ в Одесской области задокументировали, что злоумышленники действовали в Киевской, Днепропетровской, Львовской, Волынской, Ровенской, Запорожской, Луганской, Одесской и Полтавской областях. Подпольные мастерские дельцы организовали в частных домах. По заказу клиентов они изготавливали свидетельства о регистрации транспортных средств, водительские удостоверения, номерные знаки и доверенности, что позволяло владельцам авто уклоняться от уплаты налогов. Ежемесячно дельцы противоправно регистрировали от 100 до 150 машин.
По информации спецслужбы, злоумышленникам помогали работники региональных сервисных центров МВД Украины, организовывали доступ к базам данных национальной автомобильной информационной системы. Группировка придерживалось жестких правил конспирации, большинство его участников не знали сообщников и общались дистанционно, используя условные фразы.
Во время операции, проведенной одновременно в девяти областях Украины, правоохранители обнаружили документацию, подтверждающую противоправную деятельность, значительное количество фальсифицированных документов, в том числе водительские удостоверения, техпаспорта на автомобили, государственные номера на транспортные средства. Сотрудники СБ Украины задержали пятьдесят пять автомобилей, которые ждали на незаконную легализацию.
Сейчас происходят обыски у организатора и участников группировки. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 289, ст. 290, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Фото: ssu.gov.ua
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