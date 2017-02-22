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Под Полтавой СБУ задержала на взятке госисполнителя: фото, видео

22.02.2017, 13:17 (7 Фото)
Под Полтавой СБУ задержала на взятке госисполнителя: фото, видео Под Полтавой СБУ задержала на взятке госисполнителя: фото, видео Под Полтавой СБУ задержала на взятке госисполнителя: фото, видео Под Полтавой СБУ задержала на взятке госисполнителя: фото, видео Под Полтавой СБУ задержала на взятке госисполнителя: фото, видео Под Полтавой СБУ задержала на взятке госисполнителя: фото, видео Под Полтавой СБУ задержала на взятке госисполнителя: фото, видео
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Под Полтавой СБУ задержала на взятке госисполнителя: фото, видео Под Полтавой СБУ задержала на взятке госисполнителя: фото, видео Под Полтавой СБУ задержала на взятке госисполнителя: фото, видео Под Полтавой СБУ задержала на взятке госисполнителя: фото, видео Под Полтавой СБУ задержала на взятке госисполнителя: фото, видео Под Полтавой СБУ задержала на взятке госисполнителя: фото, видео Под Полтавой СБУ задержала на взятке госисполнителя: фото, видео

Сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили во взяточничестве и.о. начальника одного из районных отделов Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Полтавской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что чиновник требовал от местного жителя 6,5 тыс. грн за закрытие исполнительного производства по аресту автомобиля.

Оперативники спецслужбы задержали чиновника и посредника, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при передаче части взятки в служебном кабинете.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение. Наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступления. Продолжается досудебное следствие. 

Фото: ssu.gov.ua

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