Аброськин: Боевики продолжают обстреливать Авдеевку: фото
Сегодня боевики продолжили обстреливать Авдеевку. Об этом сообщил начальник Донецкого областного управления полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.
"Боевики не прекращают обстрелы Авдеевки, город вновь без электричества”, - отметил Аброськин.
По его словам, сегодня уже в очередной раз для усиленного несения службы в Авдеевку направлено спецподразделение главка полиции Донецкой области. В его задачи входит оказание помощи мирным жителям, и при необходимости сделать все для их спасения, а также обеспечение правопорядка в городе.
Накнуне председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил о том, что представители РФ в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон так и не предоставили письменных гарантий прекращения огня в районе порыва ЛЭП.
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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в свою очередь заявляет об осуществлении теплоснабжения Авдеевки Донецкой области в штатном режиме за счет Авдеевского коксохимического завода.
"По состоянию на 6:00 26 февраля теплоснабжение города осуществляется в штатном режиме за счет Авдеевского коксохимического завода, температура воздуха в квартирах составляет 20-25 градусов", - отметили спасатели ГСЧС.
24 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков произошло повреждение хлоропровода и кровли технических зданий Донецкой фильтровальной станции. Работа станции была приостановлена. Авдеевка осталась без централизованного водоснабжения. А поздно вечером 24 февраля из-за вражеских обстрелов была повреждена высоковольтная линия вблизи Авдеевки, что привело к прекращению электроснабжения города и Авдеевского коксохимического завода.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
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