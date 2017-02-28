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Офицер патрульной полиции Харькова задержан при получении взятки

28.02.2017, 11:25 (4 Фото)
Офицер патрульной полиции Харькова задержан при получении взятки Офицер патрульной полиции Харькова задержан при получении взятки Офицер патрульной полиции Харькова задержан при получении взятки Офицер патрульной полиции Харькова задержан при получении взятки
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Офицер патрульной полиции Харькова задержан при получении взятки Офицер патрульной полиции Харькова задержан при получении взятки Офицер патрульной полиции Харькова задержан при получении взятки Офицер патрульной полиции Харькова задержан при получении взятки

Противоправную деятельность офицера патрульной полиции Харькова, который получил 5 тысяч гривень неправомерной выгоды, прекратила Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой при содействии руководства Управления патрульной полиции Харькова. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

За эти деньги начальник одного из отделов управления патрульной полиции обещал составить сфальсифицированный вывод о невиновности одного из участников дорожно-транспортного происшествия.

Правоохранители задержали взяточника после получения им обусловленной суммы.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

Фото: ssu.gov.ua

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