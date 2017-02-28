Офицер патрульной полиции Харькова задержан при получении взятки

Противоправную деятельность офицера патрульной полиции Харькова, который получил 5 тысяч гривень неправомерной выгоды, прекратила Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой при содействии руководства Управления патрульной полиции Харькова. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

За эти деньги начальник одного из отделов управления патрульной полиции обещал составить сфальсифицированный вывод о невиновности одного из участников дорожно-транспортного происшествия.

Правоохранители задержали взяточника после получения им обусловленной суммы.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

Фото: ssu.gov.ua

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.