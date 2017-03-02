В Краковце таможенник задержан по подозрению во взяточничестве
Работника таможенного поста Краковец Львовской таможни разоблачила во взяточничестве Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Вымогатель требовал деньги за содействие предпринимателю в переправке сигарет через государственную границу Украины.
Сотрудники спецслужбы задержали таможенника после получения неправомерной выгоды в $500.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение взятки в особенно крупном размере или служебным лицом, занимающим особенно ответственное положение, наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Продолжаются неотложные следственные действия.
Фото: ssu.gov.ua
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