Под Одессой арестован сержант по подозрению в продаже боеприпасов

Приморский районный суд Одессы арестовал военнослужащего по подозрению в продаже боеприпасов в Одесской области 21 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Военной прокуратуры Южного региона.

"По ходатайству военной прокуратуры Одесского гарнизона Южного региона Украины 21 марта 2017 года Приморским районным судом Одессы избрана мера пресечения в виде содержания на гауптвахте сроком 60 суток начальнику состава взвода материального обеспечения одной из воинских частей в Одесской области", - сказано в нем.

Также судом определена возможность внесения залога в размере 128 тыс. грн.

В ходе следствия установлено, что в конце февраля 2017 года сержант воинской части предложил гражданину Ф. приобрести у него навесную динамическую защиту, которая входит в динамическую защиту танка и включает в себя около 280 г тротила.

В ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий правоохранителями задокументированы три факта реализации 23 коробок указанной динамической защиты на общую сумму 1,5 тыс. грн.

Отмечается, что 19 марта во время очередной продажи 8 коробок вышеуказанных боеприпасов сержант был задержан военной прокуратурой Одесского гарнизона совместно с работниками подразделения военной контрразведки и сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции.

Выявленные боеприпасы были изъяты в полном объеме.

Военная прокуратура сообщила задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, ч. 3 ст. 410 - похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением.

10 марта в Киеве на Печерске был задержан пьяный военный со взрывчаткой.

Фото: vppdr.gp.gov.ua

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