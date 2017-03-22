Под Одессой арестован сержант по подозрению в продаже боеприпасов
Приморский районный суд Одессы арестовал военнослужащего по подозрению в продаже боеприпасов в Одесской области 21 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Военной прокуратуры Южного региона.
"По ходатайству военной прокуратуры Одесского гарнизона Южного региона Украины 21 марта 2017 года Приморским районным судом Одессы избрана мера пресечения в виде содержания на гауптвахте сроком 60 суток начальнику состава взвода материального обеспечения одной из воинских частей в Одесской области", - сказано в нем.
Также судом определена возможность внесения залога в размере 128 тыс. грн.
В ходе следствия установлено, что в конце февраля 2017 года сержант воинской части предложил гражданину Ф. приобрести у него навесную динамическую защиту, которая входит в динамическую защиту танка и включает в себя около 280 г тротила.
В ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий правоохранителями задокументированы три факта реализации 23 коробок указанной динамической защиты на общую сумму 1,5 тыс. грн.
Отмечается, что 19 марта во время очередной продажи 8 коробок вышеуказанных боеприпасов сержант был задержан военной прокуратурой Одесского гарнизона совместно с работниками подразделения военной контрразведки и сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции.
Выявленные боеприпасы были изъяты в полном объеме.
Военная прокуратура сообщила задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, ч. 3 ст. 410 - похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением.
10 марта в Киеве на Печерске был задержан пьяный военный со взрывчаткой.
Фото: vppdr.gp.gov.ua
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