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На взятке задержали старшего следователя управления полиции: фото

23.08.2017, 17:37 (4 Фото)
На взятке задержали старшего следователя управления полиции: фото На взятке задержали старшего следователя управления полиции: фото На взятке задержали старшего следователя управления полиции: фото На взятке задержали старшего следователя управления полиции: фото
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На взятке задержали старшего следователя управления полиции: фото На взятке задержали старшего следователя управления полиции: фото На взятке задержали старшего следователя управления полиции: фото На взятке задержали старшего следователя управления полиции: фото

Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой и полицией задержали на взятке старшего следователя Днепропетровского областного управления Нацполиции. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что старший лейтенант полиции требовал $10 тысяч от частного предпринимателя, которого искусственно обвинил в нарушениях налогового законодательства.

Оперативники спецслужбы задержали старшего следователя в одном из спальных районов Днепра после получения всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. 

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