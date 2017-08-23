На взятке задержали старшего следователя управления полиции: фото

Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой и полицией задержали на взятке старшего следователя Днепропетровского областного управления Нацполиции. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что старший лейтенант полиции требовал $10 тысяч от частного предпринимателя, которого искусственно обвинил в нарушениях налогового законодательства.

Оперативники спецслужбы задержали старшего следователя в одном из спальных районов Днепра после получения всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

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