На взятке задержали старшего следователя управления полиции: фото
Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой и полицией задержали на взятке старшего следователя Днепропетровского областного управления Нацполиции. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители установили, что старший лейтенант полиции требовал $10 тысяч от частного предпринимателя, которого искусственно обвинил в нарушениях налогового законодательства.
Оперативники спецслужбы задержали старшего следователя в одном из спальных районов Днепра после получения всей суммы взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
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