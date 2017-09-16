В Одессе масштабный пожар в детском лагере: трое детей погибли

В Одессе произошел масштабный пожар в детском муниципальном спортивно-оздоровительном лагере Виктория. В горящем корпусе было 42 ребенка, есть госпитализированные и трое погибших детей. Об этом сообщает Думская.

В лагере находились 150 детей, педагоги провели их эвакуацию. Трое детей выпрыгнули из окон горящего корпуса, они были госпитализированы. Часть детей надышались дымом,а некоторые находятся в шоковом состоянии.

Волонтер Андрей Танцюра на своей странице в Facebook вел прямую видеотрансляцию с места событий.



"На данный момент пожарные проливают сгоревшее здание. Трех девочек не могут найти! Продолжаются поиски", - написал он.



Сообщается, что по неизвестной причине не сработала пожарная сигнализация и детей разбудил запах дыма. Возгорание произошло в 23:30. Причиной возгорания могла стать неисправная проводка. Многие здания были деревянными, недавно проводилась их реконструкция.

Температура на территория лагеря была настолько высокой, что там начали плавиться балконы и лопнули стекла. Корпус лагеря, в котором произошло возгорание полностью разрушен. Спасатели разбирают завалы.

"По предварительным данным, погибли трое детей", - написал в своем Facebook советник главы Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк.

Отмечается, что поблизости не было гидрантов и пожарные тянули рукав на 300-400 метров от соседней улицы Вильямса, поскольку пожарный водоем на территории был пуст и минут 30-40 не могли начать тушение. На соседней базе отдыха от жара выбило окна и вздулась крыша. Огнем было охвачено 1000 квадратных метров.

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