В Одессе пытались штурмовать здание мэрии: фото, видео

В Одессе в ходе акции протеста неизвестные пытались штурмовать здание одесской мэрии, вспыхнула драка с правоохранителями. Об этом сообщает Думская, называя участников акции родителями детей, отдыхавших в сгоревшем лагере Виктория, активистами и патриотами.

Согласно сообщению, около 17:00 к зданию мэрии на Думскую площадь стали подтягиваться "родители детей, отдыхавший в лагере Виктория, общественные активисты, патриоты". Всего участие в митинге принимают около 200 человек.

Люди требуют прибытия мэра Геннадия Труханова и его зама Зинаиды Цвиринько.

Около 18:00, по сообщению издания, начался штурм мэрии. Люди пытались выбить входные двери. В 19:09 была предпринята вторая попытка штурма. Полиция применила газ и оттеснила митингующих, отметили в Думской.

"В 19:20 взорвалась светошумовая граната. Была жесткая драка между муниципалами и патриотами. Их разняли бойцы Нацгвардии, которые отделили стороны друг от друга. Что-то бросили в начальника ГУНП генерала Головина. Все кашляют из-за газа", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в лагере двое детей погибли. Позже нашли тело еще одной жертвы. Полиция расследует дело как нарушение требований пожарной безопасности.

В ГСЧС заявили, что звуко-световая противопожарная сигнализация в лагере во время пожара вечером 15 сентября была выключена.

Полиция задержала директора лагеря.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.