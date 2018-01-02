Убийство Ноздровской: митингующие выдвинули требования Нацполиции
Сегодня в Киеве у здания Главного управления Нацполиции прошла акция с требованием найти убийц юриста и правозащитника из Киевской области Ирины Ноздровской. Пикетчики собрались по адресу Владимирская, 15, возле областного управления полиции с требованием привлечь все силы к поиску убийцы или убийц Ноздровской.
Митингующие также требовали предоставить охрану дочери Ирины Анастасии, поскольку ей неоднократно угрожали.
В итоге полиция пообещала предоставить охрану дочери и родителям убитой. Об этом пикетчики договорились с руководителем управления полиции Киевской области Дмитрием Ценовым, передает Укринформ.
"Сегодня нам пообещали, что сейчас им (дочери и родителям Ноздровской - ред.) будет выделена государственная охрана. Это действительно важно", - заявила участница акции Лидия Гончаренко.
Второе, до чего договорились, - создать группу в количестве 10 человек с участием специалистов - юристов, адвокатов, которые будут контролировать процесс и выступать в качестве арбитров в этой ситуации.
"Как только скоординируют состав группы и дальнейшие действия, активисты двинутся к ГПУ", - отметила Гончаренко.
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1 января 2018 года в Вышгородском районе Киевской области нашли тело правозащитницы Ирины Ноздровской, которая пропала за три дня до этого. По данному факту открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство". По информации Вышгородского отдела полиции, связь с Ноздровской оборвалась 29 декабря 2017 года, 30 декабря она была объявлена в розыск.
Ноздровская долгое время добивалась в суде реального наказания для Дмитрия Россошанского - племянника главы Вышгородского райсуда, который в сентябре 2015 года на автомобиле, будучи в состоянии наркотического опьянения, сбил насмерть ее сестру. В итоге в июне 2017-го виновника ДТП приговорили к семи годам тюрьмы. А 27 декабря апелляционный суд отказался освободить Россошанского по амнистии и отправил дело в первую инстанцию.
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Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
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