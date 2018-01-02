Убийство Ноздровской: митингующие выдвинули требования Нацполиции

Сегодня в Киеве у здания Главного управления Нацполиции прошла акция с требованием найти убийц юриста и правозащитника из Киевской области Ирины Ноздровской. Пикетчики собрались по адресу Владимирская, 15, возле областного управления полиции с требованием привлечь все силы к поиску убийцы или убийц Ноздровской.

Митингующие также требовали предоставить охрану дочери Ирины Анастасии, поскольку ей неоднократно угрожали.

В итоге полиция пообещала предоставить охрану дочери и родителям убитой. Об этом пикетчики договорились с руководителем управления полиции Киевской области Дмитрием Ценовым, передает Укринформ.



"Сегодня нам пообещали, что сейчас им (дочери и родителям Ноздровской - ред.) будет выделена государственная охрана. Это действительно важно", - заявила участница акции Лидия Гончаренко.



Второе, до чего договорились, - создать группу в количестве 10 человек с участием специалистов - юристов, адвокатов, которые будут контролировать процесс и выступать в качестве арбитров в этой ситуации.



"Как только скоординируют состав группы и дальнейшие действия, активисты двинутся к ГПУ", - отметила Гончаренко.