Трасса Киев-Одесса полностью перекрыта из-за непогоды: фото

Движение транспорта по трассе Киев - Одесса полностью ограничено в связи с погодными условиями. Об этом в своем Facebook сообщил советник начальника полиции Одесской области Руслан Форостяк.

"В связи с погодными условиями на севере Одесской области, где толщина снежного покрова уже достигла более 40 см (в некоторых местах - до метра), и из-за шквального ветра движение автомобильного транспорта по автомагистрали Киев - Одесса полностью ограничено с 14:30 для грузового и легкового автотранспорта", - написал он, отметив, что о снятии ограничений будет сообщено дополнительно.

На странице полиции Одесской области в Facebook сообщается, что движение по трассе Киев - Одесса ограничено "в связи с транспортным коллапсом на территории Кировоградской и Черкасской областей". Участникам дорожного движения рекомендуют возвращаться, чтобы избежать скопления большого количества транспорта на дорогах и в отстойниках.

В пресс-службе патрульной полиции сообщили, что на автодороге Киев - Одесса "некоторые водители, несмотря на ограничение движения крупногабаритного транспорта, пытались проехать по трассе, однако не справились с управлением и заблокировали движение другим транспортным средствам".



"Сейчас на автодороге Одесса - Киев, в Уманском районе, движение в направлении Киева затруднено", - говорится в сообщении.

Ускладнено рух на автодорозі Одеса-Київ в Уманському районі у напрямку #Київ⚠️



Для усунення перешкод на дорозі працює #ДСНС та #поліція pic.twitter.com/TRSu8ygjcJ - МВС України (@MVS_UA) 18 січня 2018 р.

В то же время ГСЧС на своем сайте сообщает, что по состоянию на 14:00 18 января в Украине "движение на автомобильных дорогах обеспечено, заторов нет". Наблюдаются небольшой снег в Винницкой, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях и Киеве, умеренный снег с дождем в Кировоградской и Одесской областях, небольшой дождь в Николаевской области.

Ситуация на трассе Киев - Одесса:

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В службе отметили, что для работы очистительной техники частично ограничивается движение большегрузного транспорта на отдельных участках дорог в Винницкой, Кировоградской, Одесской и Черкасской областях.

По всей Украине местные органы власти развернули 3618 пунктов обогрева. На въездах в Киев мобильные пункты обогрева развернуты в местах отстоя крупногабаритного транспорта, а именно на трассах Киев - Харьков (возле знака "Киев"), Киев - Бровары (возле КПП), Киев - Одесса, Киев - Чоп (возле КПП, поворот на Пущу-Водицу), Киев - Обухов, а также возле КПП на улице Богатырской.

По данным Укргидрометцентра, 19 января в западных, южных и восточных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, на крайнем западе страны - местами 25 м/с. Ночью в Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской и Закарпатской областях местами сильный снег, на дорогах Украины гололедица.

С полуночи 18 января из-за предупреждения об ухудшении погодных условий ограничен въезд грузового транспорта в Киев.

Фото: facebook.com/ruslan.forostyak, facebook.com/gunp.odessa, facebook.com/mvs.gov.ua, ГСЧС; видео: Facebook Кристина Коваленко

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