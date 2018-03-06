В Харькове разоблачили сеть псевдореабилитационных центров: фото

В Харькове сотрудники СБУ пресекли деятельность сети псевдореабилитационных центров, в которых насильственно удерживались люди. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, "реабилитационные центры" были организованы проповедниками одной из местных протестантских религиозных организаций харизматического направления.

Установлено, что организаторы нелегального бизнеса обманом заманивали в свои "клиники" граждан, страдающих алкоголизмом и наркоманией, обещая им или их родным полноценное лечение и психологическую помощь.

В результате проверки выяснилось, что никаких документов на предоставление медицинских услуг организация не имела и врачей в штате не содержала. Пациенты принимались по предоплате, после чего их запирали в арендованных частных домах и насильственно удерживали до завершения оплаченного курса реабилитации.

По данным СБУ, никакого лечения пациенты "центров" не получали, несмотря на то, что среди них были лица с гепатитом, туберкулезом и ВИЧ. Вместо адекватного медикаментозного лечения им оказывали "помощь" в виде постоянных молитв и совершения религиозных обрядов.

Условия содержания пациентов были антисанитарными, в одной комнате в 9-10 квадратных метров жили по восемь пациентов. Окна "клиники" были перекрыты решетками, выход за пределы здания пациентам полностью воспрещался, любые средства связи изымались. Звонки родным разрешались только изредка и под контролем сотрудников "центра". Пациентов, нарушавших установленные правила или пытавшихся сбежать, избивали и запирали в подвале.

Во время спецоперации правоохранителям удалось прекратить функционирование пяти подобных "клиник", в которых удерживали почти 230 человек с разными видами зависимостей.

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В последнее время правоохранители в разных городах Украины выявляют незаконно функционирующие "реабилитационные центры", где насильно удерживают граждан под предлогом якобы лечения от алкоголизма и наркомании. 2 августа 2017 года такое заведение было обнаружено в Днепре. Там незаконно удерживали 11 человек.

Фото, видео: ssu.gov.ua





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