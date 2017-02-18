СБУ обнародовала архив КГБ о замалчивании Голодомора в Украине

Служба безопасности Украины обнародовала архивные документы КГБ о замалчивании трагедии Голодомора советской властью. Об этом сообщил пресс-центр в СБУ в Facebook.

"18 февраля мы вспоминаем Джеймса Эрнеста Мейса, которому исполнилось бы 65 лет. Благодаря исследованиям известного историка, политолога, исследователя истории СССР и Центрально-Восточной Европы мир узнал о Голодоморе в Украине 1932-1933 годов. Он первым назвал эту трагедию украинского народа Геноцидом", - сообщили в СБУ.

Обнародованные СБУ документы советских органов госбезопасности раскрывают чекистские методы, полностью унаследованные спецслужбами соседнего государства, - организация заказных статей "западных ученых и журналистов", промывание мозгов представителям творческой интеллигенции перед поездками за границу, привлечения ангажированных экспертов для подавления "антисоветской шумихи".

Служба безопасности Украины рассекретила все найденные в архиве документы о Голодоморе, они в свободном доступе, с ними работают историки, писатели, граждане, которые ищут правду о своих родственниках.

СБУ открыла и расследовала уголовное дело, по материалам которого украинский суд поименно назвал виновников Голодомора в Украине - руководителей партийных и советских органов.

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Факт политически организованного Голодомора в Украине признан в более чем ста государствах мира. Европейский Союз назвал Голодомор преступлением против человечности. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) назвала Голодомор преступлением коммунистического режима. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) назвала Голодомор результатом преступных действий и политики тоталитарного режима Сталина. Организация объединенных наций (ООН) определила Голодомор как национальную трагедию украинского народа.

Ряд государств и церквей признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Среди них - Католическая церковь, Константинопольская православная церковь, УПЦ Московского патриархата, УПЦ Киевского патриархата, а также Украинская автокефальная православная церковь.

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В июле 2016 года украинские историки выложили в свободный доступ ряд документов, касающихся темы польско-украинского конфликта 1942-1947 годов.

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