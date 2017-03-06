Суд избирает меру пресечения Насирову: день третий - фоторепортаж
Третий день подряд Соломенский районный суд Киева пытается избрать меру пресечения отстраненному от обязанностей главы Государственной фискальной службы Роману Насирову, получившему статус подозреваемого в так называемом газовом деле.
Сегодняшнее заседание, как и предыдущие, проходит в здании Шевченковского райсуда, в котором временно располагается и Соломенский.
В тесном зале, кроме участников процесса, находятся множество представителей СМИ. В то же время под судом собрались митингующие, которые требуют справедливого правосудия в отношении Насирова и одновременно блокируют здание на случай попытки подозреваемого покинуть его.
Периодически в зале суда и на улице, среди протестующих, можно увидеть некоторых народных депутатов.
Первое судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову - 4 марта 2017 года - было коротким и фактически не состоялось: неизвестные сообщили о "взрывчатке" в здании суда. После объявления перерыва отстраненного главу ГФС увезли сначала в Больницу скорой медпомощи, а оттуда - в Феофанию, где до этого, 2 марта, Насирову было сообщено о подозрении.
5 марта на очередном заседании адвокаты чиновника заявили отвод следственному судье Александру Бобровнику якобы из-за его предвзятости. Рассмотреть данное ходатайство должен был другой судья, однако, как оказалось, в тот день он отсутствовал. В результате в судебном заседании был объявлен перерыв до понедельника, 6 марта.
В полночь 6 марта истек срок временного содержания Насирова под стражей, в связи с чем его должны были отпустить. В то же время еще с вечера 5 марта под судом собрались митингующие, которые заблокировали здание и потребовали продолжения заседания.
Позже адвокат Насирова Александр Лысак сообщил, что его подзащитный согласился на то, чтобы сотрудники НАБУ и САП круглосуточно вели за ним наблюдение до решения суда. Ночь на 6 марта чиновник провел в здании суда.
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Сегодня, 6 марта, суд отказал защите Насирова в отводе следственного судьи Бобровника и последний продолжил рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения.
Позже суд отклонил ходатайство адвокатов о назначении Насирову судмедэкспертизы.
Фото: Андрей Гудзенко, LIGA.net
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