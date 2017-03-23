Фоторепортаж с места убийства Вороненкова в Киеве
23.03.2017, 15:07 (16 Фото)
Сегодня, 23 марта, около полудня в центре Киева неизвестные расстреляли бывшего депутата нелегитимной Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство.
По словам начальника киевской полиции Андрея Крищенко, в Вороненкова попали три пули.
Президент Петр Порошенко назвал произошедшее "актом государственного терроризма со стороны России".
В России же убийство экс-депутата назвали показательной акцией.
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