Фоторепортаж с места убийства Вороненкова в Киеве

Сегодня, 23 марта, около полудня в центре Киева неизвестные расстреляли бывшего депутата нелегитимной Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство.



По словам начальника киевской полиции Андрея Крищенко, в Вороненкова попали три пули.



Президент Петр Порошенко назвал произошедшее "актом государственного терроризма со стороны России".



В России же убийство экс-депутата назвали показательной акцией.



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