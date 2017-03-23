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Фоторепортаж с места убийства Вороненкова в Киеве

23.03.2017, 15:07 (16 Фото)
Фоторепортаж с места убийства Вороненкова в Киеве Фоторепортаж с места убийства Вороненкова в Киеве Фоторепортаж с места убийства Вороненкова в Киеве Фоторепортаж с места убийства Вороненкова в Киеве Фоторепортаж с места убийства Вороненкова в Киеве Фоторепортаж с места убийства Вороненкова в Киеве Фоторепортаж с места убийства Вороненкова в Киеве Фоторепортаж с места убийства Вороненкова в Киеве Фоторепортаж с места убийства Вороненкова в Киеве Фоторепортаж с места убийства Вороненкова в Киеве Фоторепортаж с места убийства Вороненкова в Киеве Фоторепортаж с места убийства Вороненкова в Киеве Фоторепортаж с места убийства Вороненкова в Киеве Фоторепортаж с места убийства Вороненкова в Киеве Фоторепортаж с места убийства Вороненкова в Киеве Фоторепортаж с места убийства Вороненкова в Киеве
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Фоторепортаж с места убийства Вороненкова в Киеве Фоторепортаж с места убийства Вороненкова в Киеве Фоторепортаж с места убийства Вороненкова в Киеве Фоторепортаж с места убийства Вороненкова в Киеве Фоторепортаж с места убийства Вороненкова в Киеве Фоторепортаж с места убийства Вороненкова в Киеве Фоторепортаж с места убийства Вороненкова в Киеве Фоторепортаж с места убийства Вороненкова в Киеве Фоторепортаж с места убийства Вороненкова в Киеве Фоторепортаж с места убийства Вороненкова в Киеве Фоторепортаж с места убийства Вороненкова в Киеве Фоторепортаж с места убийства Вороненкова в Киеве Фоторепортаж с места убийства Вороненкова в Киеве Фоторепортаж с места убийства Вороненкова в Киеве Фоторепортаж с места убийства Вороненкова в Киеве Фоторепортаж с места убийства Вороненкова в Киеве

Сегодня, 23 марта, около полудня в центре Киева неизвестные расстреляли бывшего депутата нелегитимной Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство.

По словам начальника киевской полиции Андрея Крищенко, в Вороненкова попали три пули.

Президент Петр Порошенко назвал произошедшее "актом государственного терроризма со стороны России".

В России же убийство экс-депутата назвали показательной акцией.

Читайте также: Убийство российского экс-депутата Вороненкова в Киеве: хроника

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