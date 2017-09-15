В Киевской области прошли боевые учения Нацгвардии: фоторепортаж
15.09.2017, 20:29 (20 Фото)
В поселке Старое Киевской области прошли боевые учения подразделений Национальной гвардии.
В ходе учений военные отрабатывали боевую стрельбу. Кроме того, прошла тренировка действий резервно-стрелецкой роты по поиску и обезвреживанию незаконного вооруженного формирования у блокированном районе с привлечением техники, танков и авиации.
14 сентября украинские морские пехотинцы совместно с морской авиацией ВСУ успешно завершили участие в многонациональных учения Agile spirit-2017
Фото: Андрей Гудзенко, LIGA.net.
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