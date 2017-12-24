Как пили кофе на Майдане: фоторепортаж
24.12.2017, 16:20 (17 Фото)
Сегодня, 24 декабря, в центре Киева проходит акция "Кофе на Майдане".
В своем Facebook экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что "кофе на Майдане" - это Антимайдан, который организовал Петр Порошенко.
Организаторы акции сообщили, что хотят "показать обществу немного другую картинку, в отличие от еженедельных политических вакханалий и попытки штурма Октябрьского дворца".
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Фото: Андрей Гудзенко, LIGA.net, пользователи соцсетей
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В своем Facebook экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что "кофе на Майдане" - это Антимайдан, который организовал Петр Порошенко.
Организаторы акции сообщили, что хотят "показать обществу немного другую картинку, в отличие от еженедельных политических вакханалий и попытки штурма Октябрьского дворца".
Читайте также - Кофе на Майдане: как проходит акция в центре Киева
Фото: Андрей Гудзенко, LIGA.net, пользователи соцсетей
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
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