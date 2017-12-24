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Как пили кофе на Майдане: фоторепортаж

24.12.2017, 16:20 (17 Фото)
Как пили кофе на Майдане: фоторепортаж Как пили кофе на Майдане: фоторепортаж Как пили кофе на Майдане: фоторепортаж Как пили кофе на Майдане: фоторепортаж Как пили кофе на Майдане: фоторепортаж Как пили кофе на Майдане: фоторепортаж Как пили кофе на Майдане: фоторепортаж Как пили кофе на Майдане: фоторепортаж Как пили кофе на Майдане: фоторепортаж Как пили кофе на Майдане: фоторепортаж Как пили кофе на Майдане: фоторепортаж Как пили кофе на Майдане: фоторепортаж Как пили кофе на Майдане: фоторепортаж Как пили кофе на Майдане: фоторепортаж Как пили кофе на Майдане: фоторепортаж Как пили кофе на Майдане: фоторепортаж Как пили кофе на Майдане: фоторепортаж
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Как пили кофе на Майдане: фоторепортаж Как пили кофе на Майдане: фоторепортаж Как пили кофе на Майдане: фоторепортаж Как пили кофе на Майдане: фоторепортаж Как пили кофе на Майдане: фоторепортаж Как пили кофе на Майдане: фоторепортаж Как пили кофе на Майдане: фоторепортаж Как пили кофе на Майдане: фоторепортаж Как пили кофе на Майдане: фоторепортаж Как пили кофе на Майдане: фоторепортаж Как пили кофе на Майдане: фоторепортаж Как пили кофе на Майдане: фоторепортаж Как пили кофе на Майдане: фоторепортаж Как пили кофе на Майдане: фоторепортаж Как пили кофе на Майдане: фоторепортаж Как пили кофе на Майдане: фоторепортаж Как пили кофе на Майдане: фоторепортаж
Сегодня, 24 декабря, в центре Киева проходит акция "Кофе на Майдане".

В своем Facebook экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что "кофе на Майдане" - это Антимайдан, который организовал Петр Порошенко.

Организаторы акции сообщили, что хотят "показать обществу немного другую картинку, в отличие от еженедельных политических вакханалий и попытки штурма Октябрьского дворца".

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Фото: Андрей Гудзенко, LIGA.net, пользователи соцсетей

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