Как прошло шествие в честь дня рождения Бандеры: фоторепортаж
Киеве сегодня, 1 января, прошло факельное шествие в честь 109 лет со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. В акции приняли участие несколько сотен человек.
Марш прошел под лозунгом "За славу героев, за будущее детей!". Акции в честь дня рождения Бандеры сегодня были и в других украинских городах.
Организаторами марша выступили Национальный корпус, ВО Свобода и Правый сектор. Участники шествия прошли колонной от парка имени Тараса Шевченко по улице Владимирской, бульвару Шевченко и Крещатику до Майдана Независимости, где состоялось вече.
Колонну сопровождали около сотни полицейских, которые следили за порядком.
12 сентября 2017 года сообщалось, что группа преподавателей Национального университета Львовская политехника предлагает присвоить вузу имя Степана Бандеры.
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
31.12.17
18:55
-
31.12.17
14:27
-
31.12.17
11:06
-
30.12.17
09:00
-
29.12.17
19:25
- Война России против Украины: последние события в Донбассе 19:24
- Япония упростила визовые требования для украинцев 14:43
- Штаб: за день нарушений режима прекращения огня не зафиксировано 20:35
- Елку в главном соборе Чехии украсили названиями городов Донбасса 18:50
- "Прошли все испытания": герой Украины поздравил ВСУ с праздниками 17:15