Как прошло шествие в честь дня рождения Бандеры: фоторепортаж

Киеве сегодня, 1 января, прошло факельное шествие в честь 109 лет со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. В акции приняли участие несколько сотен человек.



Марш прошел под лозунгом "За славу героев, за будущее детей!". Акции в честь дня рождения Бандеры сегодня были и в других украинских городах.