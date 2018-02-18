В центре Киева прошел марш Руха новых сил: фото, видео

Сторонники политической партии Рух новых сил проховодят в Киеве акцию, которую они называют "Марш за будущее". Участники шествия начали движение от парка имени Тараса Шевченко по улице Владимирской на Михайловскую площадь, где они запланировали вече.

Шествие сопровождают несколько бригад Красного Креста, порядок обеспечивает патрульная полиция.

Митингующие несут флаги Украины, Евросоюза, Грузии, флаг с надписью "Киевское вече", плакаті против действующей власти.

Полиция перекрыла движение по улице Владимирской. Приостановлено движение по улицам Богдана Хмельницкого, Прорезной на пересечении с Владимирской.

Также приостановлено движение троллейбусов №18 и №16, которые курсируют до Майдана Независимости.

В киевской полиции сообщили, что марш в Киеве прошел без нарушений порядка.

По данным полиции, в "Марше за будущее" приняли участие около 3 тысяч человек. По данным Руха нових сил участие в акции приняли "тысячи людей".

Один из членов оппозиции, депутат Виктор Чумак сообщил LIGA.net, что, по его оценке, участие в митинге на пике приняли около 15 тысяч человек

По данным полиции, марш в Киеве прошел без нарушений порядка.

Член Руха нових сил Давид Сакварелидзе заявил, что марш не связан с лидером партии Михаилом Саакашвили, он направлен против украинской власти, в частности, президента Петра Порошенко.

"Выкинем Порошенко на мусорку истории", - заявил Сакварелидзе.

Саакашвили в марше участие не принимал, поскольку 12 февраля его депортировали из Украины в Польшу, но обратился к сторонникам по телефону. "Я мечтаю о том, чтобы быстрее воссоединиться с вами. У нас все получится", - заявил он.

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В РНС заявляли, что марши пройдут в 24 городах Украины.

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Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net, facebook.com

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