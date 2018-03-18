В Киеве пикетировали посольство и консульство РФ: как это было

Сегодня, в день выборов президента России, в Киеве пикетировали посольство и консульство страны-агрессора.

В акциях участвовали представители движения ОУН, Нацкорпуса, Правого сектора, Свободы и Сокола. Они требовали разорвать дипотношения с Россией, блокировали избирательные участки и выступали против незаконных выборов на территории оккупированного РФ Крыма.

Участники митинга бросал яйца через забор в здание консульством РФ на улице Добровольческих батальйонов.

Они принесли чучело российского президента Владимира Путина в тюремной робе с табличкой "Смерть Х*йлу. Смерть рашистским оккупантам". Чучело повесили на импровизированной виселице.

У посольства России на Воздухофлотском проспекте полностью перекрыли участок дороги сетками и кордонами Нацполиции.



Протестующие к зданию принесли аппаратуру и включили музыку. Здесь также установили чучело Путина и привели человека в костюме медведя с балалайкой, который пил импровизированную водку.



На момент закрытия в России иизбирательных участков, в 19:00, на митинге у посольства РФ находилось около 25 активистов. Акция у посольства завершилась зажиганием фаеров.

Украинские МИД и МВД заявили, что россияне в Украине не будут допущены на голосование в российские дипучреждения. Партии Национальный корпус, Свобода и Правый сектор также намерены блокировать избирательные участки.



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