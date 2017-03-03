Марш секс-работников в центре Киева: фоторепортаж

По случаю Международного дня прав секс-работников, который отмечается 3 марта, в центре Киева впервые прошли маршем представители секс-индустрии.

Как передает корреспондент LIGA.net, около сотни участников шествия, большинство из которых скрыли свои лица за масками, собрались на площади перед Верховной Радой, где их уже ждали с соответствующими плакатами сторонники традиционных ценностей. Оттуда прошли к Кабинету министров, а затем - к Администрации президента.

Работники и работницы секс-индустрии требуют отменить административную ответственность за занятие проституцией (ст.181-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях). По их словам, угроза в любой момент составить админпротокол за занятие проституцией используется нечистыми на руку сотрудниками правоохранительных органов как средство психологического давления на секс-работниц, часто переходит в психологическое и физическое насилие. Отмечается, что речь идет исключительно о добровольном предоставлении услуг интимного характера.

Поскольку сегодня в Украине объявлен день траура по погибшим шахтерам, организаторы марша призвали участников провести мероприятие в формате "молчаливого шествия".

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Фото - Андрей Гудзенко, LIGA.net

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