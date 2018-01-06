Как празднуют Рождество в украинских городах: фото, видео

Сегодня у православных христиан восточного обряда Сочельник. В большинстве храмов украинских городов уже завершились вечерние службы, а верующие с семьями отправились домой к праздничному столу, который традиционно должен состоять из 12 постных блюд.

В Киеве службу во Владимирском соборе сегодня правил патриарх Филарет.

В Виннице в честь Рождества открывают выставку дидухов - символа нового года, достатка и урожая.

В Одессе на рождественские праздники запланирован велопробег Дедов Морозов.

Президент Петр Порошенко в рождественском поздравлении призвал "вспомнить теплым словом тех, кто защищает нашу страну и помолиться за них".









Как сообщалось ранее сегодня, в Украине во время массовых мероприятий на Рождество порядок будут охранять более 18 тыс сотрудников полиции и Нацгвардии.

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