Как празднуют Рождество в украинских городах: фото, видео
Сегодня у православных христиан восточного обряда Сочельник. В большинстве храмов украинских городов уже завершились вечерние службы, а верующие с семьями отправились домой к праздничному столу, который традиционно должен состоять из 12 постных блюд.
В Киеве службу во Владимирском соборе сегодня правил патриарх Филарет.
В Виннице в честь Рождества открывают выставку дидухов - символа нового года, достатка и урожая.
В Одессе на рождественские праздники запланирован велопробег Дедов Морозов.
Как сообщалось ранее сегодня, в Украине во время массовых мероприятий на Рождество порядок будут охранять более 18 тыс сотрудников полиции и Нацгвардии.
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