Назван победитель конкурса "Лучший расчет пулемета ДШК": фото

В Донецкой области завершился первый этап соревнований "Лучший расчет пулемета ДШК", в котором победили пулеметчики Десантно-штурмовых войск. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В конкурсе принимали участие представители всех родов войск и специальных войск, которые сейчас выполняют боевые задачи в районе проведения АТО. Все участники - опытные пулеметчики и стрелки, которые неоднократно подтверждали свои профессиональные навыки при применении крупнокалиберного оружия в боевых условиях. Поэтому все без исключения расчеты показывали хорошие результаты.

"По решению жюри, которое внимательно отслеживало результаты выполнения стрельб и правильность выполнения нормативов, победителем конкурса определен пулеметный расчет Десантно-штурмовых войск", - сказано в сообщении.

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Фото: facebook.com/ato.news

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