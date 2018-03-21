Конкурс красоты по-крымски: пулемет, танцы и казаки

Предприятие Крымгазсети организовало конкурс красоты среди сотрудниц. Об этом сообщают Крым. Реалии.

"15 женских команд из разных районов аннексированного Крыма танцевали, разыгрывали театральные сценки и пели", - отмечается в сообщении.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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