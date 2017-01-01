Как встречали Новый год в разных странах мира: фото

Фото: ЕРА









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На фото запечатлены самые яркие моменты празднования Нового года в разных странах мира - Испании, Австрии, США, Китае, Бельгии, Вьетнаме, Индонезии, Бразилии, Польше и других.